"الزند" يعقد اجتماعا لمناقشة تأمين القضاة المشرفين على جولة الإعادة

يعقد المستشار أحمد الزند وزير العدل، بعد قليل، اجتماعا موسعا مع مساعديه، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة، للوقوف على أهم النقاط حول عملية تأمين القضاة المشرفين على جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تنطلق غدا الثلاثاء وبعد غد فى 13 محافظة.

وكشفت مصادر أن وزير العدل سيتابع بنفسه كيفية ونقل وتسكين وتأمين القضاة المشرفين على لجان التصويت، والذى يتخطى عددهم قرابة 17 ألف قاض، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ونادى القضاة ووزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تستكمل غرفة عمليات وزارة العدل عملها غدا برئاسة وزير العدل، لمتابعة القضاة وتذليل أى عقابات قد تواجههم.

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