وزارة النقل: انتهاء إعداد برنامجنا بقيمة 90مليار جنيه للعرض على البرلمان

أعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى لوزارة النقل، انتهاء الوزارة من إعداد برنامجها الذى سوف يطرح من خلال برنامج الحكومة على البرلمان، والذى تم إعداده بالتعاون مع قيادات الوزارة والخبراء.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أنه تم تقسيم خطة الوزارة إلى أربعة أقسام، عاجلة وقصيرة وطويلة المدى، ثم خطة استثمارية، لافتا إلى أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل يولى اهتمامًا كبيرًا بالخطة الاستثمارية حتى يمكن النهوض بصناعة النقل، وأن يحول خسائره إلى مكاسب.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل أن الوزارة تستهدف أن يكون قطاع النقل إضافة للناتج القومى، وليس عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وأن يفتح مجالات كثيرة للعمل وتشغيل الشباب.

ولفت المتحدث باسم وزارة النقل إلى أن الاستثمار فى مجال النقل يخفف من وطأة القروض على الدولة والأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى طرح فرص استثمارية على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب من خلال هذا البرنامج تجاوز حجمها 90 مليار جنيه، متمثلة فى:

أولا أهم مشروعات قطاع النقل البحرى

ثانيا مشروعات قطاع السكك الحديدية

ثالثا مشروعات قطاع الطرق

>1:- جونة البترول ـ ميناء الإسكندرية>2:- إنشاء مركز لوجيستى - ميناء الدخيلة>3:- محطة الصب الجاف - ميناء الدخيلة>4:- محطة الحاويات الثانية – ميناء دمياط>5:- محطة متعدد الأغراض– ميناء دمياط>6:- مشروع لوجيستى للأثاث – ميناء دمياط>7:- مشروع لوجيستى للخضار والفاكهة - ميناء دمياط>8:- محطة سفن كروز- ميناء بور توفيق>9 – مشروع مارينا اليخوت ميناء بور توفيق>10:- إنشاء مشروع سياحى سكنى ترفيهى ومارينا يخوت ورصيف كروز>11- رصيف الحاويات فى ميناء الدخيلة>12- رصيف الحاويات فى ميناء سفاجا>13- رصيف الحاويات فى ميناء نويبع>1:- تشغيل خطوط نقل البضائع الحالية وإنشاء خطوط جديدة>2:- إنشاء خطوط جديدة خط بضائع الدخيلة / أكتوبر>3:-إنشاء خطوط جديدة خط بضائع السخنة / حلوان>4:- إنشاء خطوط جديدة خط بضائع سفاجا – القصير>5:- القطار السريع الإسكندرية / أسوان المرحلة الأولى الإسكندرية / القاهرة>6:- القطار السريع الأقصر / الغردقة>7:- إنشاء ورشة جديدة بأبو زعبل لتصنيع الجرارات والعربات>8:- تطوير ورش كوم أبوراضى>9:- تشغيل خطوط نقل الركاب الحالية وتشغيل الخطوط جديدة التى يتم إنشاؤها>10 - خطوط نقل ركاب بالمشاركة>11 - خط سكة حديد قنا سفاجا وسفاجا أبو طوطور>12 - خط سكة حديد الروبيكى>1:- طريق سفاجا – القصير- مرسى علم>2:- طريق الإسكندرية – أسوان>3:- تطوير الطريق الساحلى الدولى فى المسافة من الكيلو 21 – وحتى الكيلو 112>4: - تطوير طريق القاهرة/أسيوط/أسوان الغربى بطول حوالى 915 كم>5:- المدخل الجديد لطريق القاهرة / الإسكندرية