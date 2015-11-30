المحافظات تنهى استعداداتها لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، انتهت من الاستعدادات اللازمة لإجراء جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية يومي غدا وبعد غد.

ولفت بدر، إلى التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، فى تنفيذ جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية التى وضعتها اللجنة العليا، بما يضمن سلامة الإجراءات، مشيرا فى تصريح صحفى له اليوم إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين فى مدن ومراكز محافظات المرحلة الثانية فى انتخابات الاعادة، وذلك حتى يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم فى مناخ آمن وحرية كاملة لإنجاز الاستحقاق الثالث فى خريطة الطريق، واكمال كافة مؤسسات الدولة، وبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

وقال وزير التنمية المحلية، أنه تم إعداد أماكن للاستراحة خاصة بكبار السن من الناخبين وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم تعزيز الخدمات الطبية والأمنية والدفاع المدنى بالمحافظات، لافتا إلى التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع بالمحافظات.

كما ستتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لحظة بلحظة مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثانية، سير إعادة الانتخابات، وأهم المعوقات للعمل على حلها، مشيراً إلى أن العمل فى هذه الغرف فى حالة انعقاد دائم طوال فترة الاقتراع .

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