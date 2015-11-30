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بالصور.. الرئيس السيسى يغادر مقر مجلس الوزراء الفرنسى عقب لقائه "فالس"

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بالصور.. الرئيس السيسى يغادر مقر مجلس الوزراء الفرنسى عقب لقائه "فالس" بالصور.. الرئيس السيسى يغادر مقر مجلس الوزراء الفرنسى عقب لقائه "فالس"
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر مجلس الوزراء الفرنسى، عقب انتهاء جلسة المباحثات مع رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، الذى أصر على الانتظار أمام مدخل مقر رئاسة الوزراء حتى انصراف موكب الرئيس السيسى بالكامل.

اليوم السابع -11 -2015

وتوجه السيسى عقب مغادرته مقر مجلس الوزراء الفرنسى،إلى لوبورجيه حيث يعقد مؤتمر دول المناخ.
>ومن المقرر، أن يكون فى استقبال الرئيس لدى وصوله مقر انعقاد مؤتمر دول المناخ، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، وبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة.

اليوم السابع -11 -2015

ومن المتوقع، إجراء جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى، قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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