انطلاق عملية تصويت المصريين فى فرنسا بجولة الإعادة

بدأت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا صباح اليوم الاثنين فى استقبال المصريين المقيمين بفرنسا للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وتجرى انتخابات الإعادة فى ظروف استثنائية تشهدها اليوم العاصمة الفرنسية، حيث تم منع سير السيارات بالعاصمة باريس وضواحيها ونشر نحو ١٢٠ من قوات الشرطة والأمن الوطنى وعناصر من الجيش بالبلاد فى ظل حالة الطوارئ التى أعقبت هجمات باريس ولتأمين مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذى تنطلق أعماله اليوم بمشاركة أكثر من ١٥٠ من زعماء العالم فى تجمع دبلوماسى غير مسبوق على أرض فرنسا.

وتستمر عملية التصويت من اليوم وحتى الغد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت باريس وحتى الساعة التاسعة مساء للمرشحين من 13 محافظة هى: (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء).

ويحق التصويت لكل مواطن مصرى مقيم بالخارج، ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومى مبينا بها عنوانه فى مصر، أو جواز سفر مميكن سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وعنوانه فى مصر، ويقدم إقرارا يفيد بأنه مقيم بالخارج.

وتقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردى، وذلك بعدما تمكنت قائمة (فى حب مصر) من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى من هذه المرحلة الانتخابية، فى قطاعى (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(شرق الدلتا) والبالغ عددها 60 مقعدا.

ويتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا فى هذه الجولة الانتخابية على مستوى 99 دائرة، وذلك بعدما تم إعلان فوز 9 مرشحين فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات، عقب أن تمكن كل منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة ( 50 % من الأصوات الصحيحة زائد 1 ) .. فى حين يكون النجاح فى جولة الإعادة حليف من يحصل على الأغلبية النسبية بحصوله على عدد أكبر من الأصوات الصحيحة عن منافسه.

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