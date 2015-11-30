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إخماد حريق محدود فى أحد المكاتب الإدارية بـ"الشرقية للدخان" فى الجيزة

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إخماد حريق محدود فى أحد المكاتب الإدارية بـ"الشرقية للدخان" فى الجيزة إخماد حريق محدود فى أحد المكاتب الإدارية بـ"الشرقية للدخان" فى الجيزة
نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق محدود نشب بداخل أحد المكاتب الإدارية فى الشركة الشرقية للدخان بشارع الهرم، دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بشكل محدود داخل إحدى المكاتب الإدارية بشركة الشرقية للدخان، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء وبصحبته 3 سيارات، و تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، و تم منع خطر امتدادها إلى باقى أجزاء المكاتب المجاورة للحريق، و تمت السيطرة عليه.

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مصر 365