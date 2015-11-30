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ضبط 15 هاربا من أحكام قضائية و5 مسجلين فى حملة أمنية بالسويس

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ضبط 15 هاربا من أحكام قضائية و5 مسجلين فى حملة أمنية بالسويس ضبط 15 هاربا من أحكام قضائية و5 مسجلين فى حملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة، أمس الأحد، من ضبط 15 هاربا من أحكام قضائية.

وكان اللواء جمال موسى عبد البارى، مدير أمن السويس، أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 7 من الخارجين على القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 5 عناصر مسجلة خطر و5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء. تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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