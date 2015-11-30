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استطلاع: 54% من الإسبان يرفضون مشاركة مدريد فى الحرب ضد داعش بسوريا

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استطلاع: 54% من الإسبان يرفضون مشاركة مدريد فى الحرب ضد داعش بسوريا استطلاع: 54% من الإسبان يرفضون مشاركة مدريد فى الحرب ضد داعش بسوريا
أجرت صحيفة الموندو الإسبانية إن استطلاع للرأى حول مشاركة إسبانيا فى الحرب العسكرية ضد داعش فى سوريا، وقالت إن 54% من الإسبان يرفضون المشاركة و 83 % يعتقدون أن نتيجة المشاركة العسكرية فى سوريا سيكون هجوما إرهابيا فى البلاد مثل باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة إسبانيا فى حرب العراق 2003 لا تزال فى مخيلة الإسبان ، الذين يروا أن الحرب التى استمرت 7 سنوات أدت إلى عواقب وخيمة ، كما أن مدريد عانت بعدها من هجوم إرهابى الأكثر وحشية فى أوروبا حيث راح ضحيتها 193 شخص وأصيب 1858 شخصا.

وأوضحت الصحيفة أن الإسبان يشعرون بالقلق من أى قرار مشابه لحرب العراق ، فالخوف لا يزال يسيطر عليهم خاصة فى أعقاب هجمات باريس.

وأوضحت الصحيفة أن خلال التصويت بمجلس النواب فإن حزب الشعب الحاكم هو الوحيد الموافق على مشاركة إسبانيا فى الحرب السورية، حيث أيد 53.2 % من الأصوات فى حين أن الحزب الاشتراكى العمالى رفض بنسبة 57.2% وبوديموس 77.2%، وفى الوقت نفسه الذى أيد فيه حزب الشعب الحاكم أن المشاركة فى الحرب سيكون نتيجته الهجوم على البلاد بنسبة 81.1% ، وجميع الأحزاب الآخرى تؤيد ذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن رئيس الإسبانية ماريانو راخوى يتجنب اتخاذ قرارات متسرعة ، خاصة وأن البلاد ستشهد انتخابات عامة 20 ديسمبر الجارى، كما أنه يعلم جيدا أن هذا القرار يلقى رفضا قاطعا من الإسبان الذين نزلوا إلى الشارع فى مظاهرات منددة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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