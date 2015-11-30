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كلية تمريض القناة تفوز بالمركز الأول فى دورى معلومات الجامعة

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كلية تمريض القناة تفوز بالمركز الأول فى دورى معلومات الجامعة كلية تمريض القناة تفوز بالمركز الأول فى دورى معلومات الجامعة
استقبلت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات، وهم أحمد على عبد الله، وإبراهيم عمر السيد، وهند مجدى محمد، والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقدمت الدكتورة وفاء عبد العظيم الشكر للطلاب الفائزين مؤكدة اهتمام الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وحرصه على تشجيع الطلاب لممارسة جميع الأنشطة الثقافية والرياضية بجميع الكليات، بجانب اهتمامهم بالنواحى التعليمية.

وأضافت أن طالب كلية التمريض مميز والكلية تتيح له الفرصة كاملة فى ممارسة الأنشطة وتعاون طاقم رعاية السباب مع الطلاب يجعل المناخ متميزا لإحراز نتائج مبهرة.

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