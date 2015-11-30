العثورعلى طفل حديث الولادة متوفى بجوار منزل عامل فى البحيرة

عثر عامل على طفل حديث الولادة متوفى خلف منزله بقرية قمحة بالدلنجات.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بعثور "م. ص ف" عامل ومقيم قرية قمحه دائرة المركز على طفل ذكر حديث الولادة متوفى خلف منزله.

وبالانتقال والفحص تبين أن اللقيط ذكر متوفى والحبل السرى مربوط، يرتدى بنطال وبلوفر أخضر ملفوف بقطعة من القماش، وتم نقله لمشرحة مستشفى الدلنجات العام.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 10488/2015 إدارى المركز.