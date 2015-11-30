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رفع وإزالة 89 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزين بالمنيا

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رفع وإزالة 89 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزين بالمنيا رفع وإزالة 89 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزين بالمنيا
تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركزى مغاغة وأبو قرقاص من رفع وإزالة عدد 89 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3 أفدنة و19 قيراطا و5 أسهم خلال إحدى حملات الإزالة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الإرشاد الزراعى وقسم حماية الأراضى فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه تمت إزالة عدد 41 حالة ائتمان زراعى بمجلس قروى ميانة التابع لمركز ومدينة مغاغة على مساحة فدان و9 قيراط وعدد 30 حالة تعد بقرية الكوم الأخضر بمساحة فدان و20 قيراطا و5 أسهم.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص 17 حالة تعد بقريتى ابيوها ونزلة النخل بمساحة 8 قيراط، بالإضافة إلى حالة تعد أخرى على الأرض الزراعية خلف جمعية الشبان المسلمين بمساحة 6 قيراط.

وأكد محافظ المنيا استمرار الوحدات المحلية فى التصدى لجميع المخالفين، والتعامل بكل حسم لأى صورة من صور التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لها فى الحال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والذى يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة.

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مصر 365