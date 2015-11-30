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رونالدو يعادل نجم ريال مدريد السابق ويصبح ثالث هدافي الليجا عبر التاريخ

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رونالدو يعادل نجم ريال مدريد السابق ويصبح ثالث هدافي الليجا عبر التاريخ رونالدو يعادل نجم ريال مدريد السابق ويصبح ثالث هدافي الليجا عبر التاريخ

مدريد، (إفي): أعرب حارس ريال مدريد الإسباني، الكوستاريكي كيلور نافاس اليوم عن رضاه الكبير بالفوز على ايبار بهدفين نظيفين اليوم في الليجا عقب هزيمتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين من اشبيلية وبرشلونة.

وقال الحارس في تصريحات صحفية عقب المباراة "الفوز كان مهما، نعي ضرورة التحسن كثيرا، هذه المباراة كانت هامة للجميع، إنها ثلاث نقاط اضافية، في كل مرة نحافظ فيها على نظافة شباكنا يكون بسبب عمل باقي الزملاء".

وأضاف نافاس "مررنا بأوقات معقدة للغاية كانت سيئة على الجميع، يجب علينا التحسن وخوض كل مباراة لتقديم كل ما لدينا، حققنا ثلاث نقاط هامة ولكن يجب علينا مواصلة الكفاح من أجل الألقاب".

ويرى الحارس الكوستاريكي أن هزيمة الفريق من اشبيلية (3-2) وبرشلونة (4-0) كانت بسبب الفترات السيئة التي يكون أي فريق عرضة لها.

وأكمل نافاس "إنها أشياء تحدث في كرة القدم، في بعض الأوقات تكون فرق جيدة وأخرى لا، نحن نرغب في ان نكون دائما في أفضل حال، انطلاق من مبدأ احترام الجماهير والقميص".

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