النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمعادى

أمر محمد طارق، مدير نيابة المعادى، بإشراف المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، صباح اليوم الاثنين، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها لتحديد سبب قتلها.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغًا من حارس أحد العقارات بالمنطقة، يفيد بقتل ربة منزل تدعى "سهير.ح" داخل شقتها، وعلى الفور تم انتقال فريق من رجال المباحث إلى مكان الجريمة لإجراء التحريات وكشف غموض الحادث.

وعثرت النيابة العامة أثناء مناظرتها للجثة على سلاح أبيض "سكين" ملطخ بالدماء بجوار المجنى عليها، بالإضافة إلى العثور على شنطة سوداء اللون بداخلها مبلغ مالى 3000 جنيه، و3 ساعات حريمى، و3 إينسيلات ذهبية، وسلسلة وأسورة وحلق ذهب، و7 دلايات ذهبية، 2 خلخال ذهبى اللون، و3 محابس، وهاتف محمول.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة أن جثة المجنى عليها بها عدة طعنات متفرقة، وهناك تورم فى بعض المناطق بجسدها.