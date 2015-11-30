بدء تصويت الناخبين في الخارج في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

فتحت السفارات والقنصليات المصرية أبوابها، اعتبارًا من الساعة الـ 9 من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت كل عاصمة ومدينة لاستقبال الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي سجرى على مدار يومين اليوم وغدًا الثلاثاء، بالنسبة للمواطنين المغتربين.

وتجرى الانتخابات في ١٣٩ مقر سفارة وقنصلية من الـ 9 صباحًا، وحتى الـ 9 مساءً، وذلك بعد أن استكملت استعداداتها لاستقبال المصوتين الذين سيشاركون في الاقتراع في الجولة الأخيرة من أول انتخابات برلمانية تجرى في مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو.

ويذكر أن لن تجرى الانتخابات في 4 دول فقط على مستوى العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي : ” اليمن – سوريا – ليبيا – وأفريقيا الوسطى “، وذلك نظرًا للأوضاع الأمنية في هذه البلاد.

وكانت عملية التصويت قد بدأت بالفعل الليلة الماضية في عدد من البلدان ” كنيوزيلندا – وأستراليا “، وتلتها “طوكيو – سيول – بكين – منغوليا – وسنغافورة “، نظرًا لفارق التوقيت، وتتابع وزارة الخارجية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة عملية التصويت للناخبين المصريين في الخارج، كما يتواجد عدد من أعضاء وزارة الخارجية بالغرفة التي خصصتها اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات في الخارج، بما في ذلك من الناحية الفنية فيما يخص الأجهزة التي تم إرسالها للسفارات، والتي تخلق نوعًا من التواصل المباشر مع اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أنه يحق لأي مواطن مصري التصويت في البلد التى يتواجد بها، حيث أنه لا يوجد نظام تسجيل مسبق بالنسبة للمصريين في الخارج، وذلك في ظل وجود قاعدة بيانات واحدة بالنسبة لجميع المصريين، وبالتالي فإن أي مواطن مصري سيتقدم ببطاقته الشخصية ” الرقم القومي “، أو جواز السفر المميكن سيتاح له التصويت، وسيتم ربطه بقاعدة البيانات التي ستحدد ما إذا كان هذا المواطن مسجل وموطنه الانتخابي، وبالتالي الدائرة التي سيدلي بها بصوته.