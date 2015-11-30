مش بس مسمار البطن.. الفول يحسن مزاجك ويرفع معدل تركيزك

مسمار البطن وأشهر الأطباق على مائدة إفطار وأحيانا عشاء المصريين أنه طبق الفول، البعض لا يبدأ يومه دون حصوله على طبقه الخاص بطريقته المفضلة لإعداد الفول.

من أهم الفوائد المعروفة للفول هو قدرته على منح شعورا طويلا بالشبع، فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن هناك العديد من الفوائد الأخرى التى يجهلها البعض للفول، وأهمها:

يحتوى الفول على نسبة عالية من الألياف وهى المادة التى تساهم بصورة كبيرة فى تحسين حركة الأمعاء وعمل الجهاز الهضمى، على عكس الاعتقاد الخاطئ بأن الفول يجلب الغباء، يحتوى الفول على بعض العناصر المهمة والتى تساهم بصورة كبيرة فى رفع كفاءة عمل المخ.

يعد الفول من أهم أنواع البروتينات النباتية على الإطلاق، حيث تحوى الـ100 جرام من الفول بروتينا يعادل 300 جرام من اللحم.

يحتوى الفول على نسبة عالية من مادة "التربتوفان" التى تزيد من إنتاج هرمون السعادة "سيروتونين" وهو ما يسهم فى تحسين الحالة المزاجية بصورة كبيرة.

يساعد الفول على تنظيم عملية النوم عند الإنسان، فضلا عن التقليل من سرعة الشعور بالإجهاد والتوتر.