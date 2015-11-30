أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غداً |فتح باب التقديم لمشروع «جمعيتي» بالوادي الجديد

Google+ Print
غداً |فتح باب التقديم لمشروع «جمعيتي» بالوادي الجديد غداً |فتح باب التقديم لمشروع «جمعيتي» بالوادي الجديد

أرشيفية

أكد صلاح السيد مدير مديرية بالوادي الجديد، أن غداً الثلاثاء سوف يتم فتح باب التقديم لمشروع جمعيتي لإنشاء منافذ متطورة للسلع التموينية وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقال السيد، أن المشروع يشمل الشباب من سن 21سنة إلى 45 سنة من المقيمين بنفس المحافظة،و يتم منح المتقدم قرض بقيمة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه من الصندوق، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأوضح، أن المشروع يشمل أيضا تجار السلع التموينية الحاليين الراغبين في تطوير منافذهم بالإضافة للشباب وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة وأضاف ان تلقى طلبات الراغبين من خلال إدارات التموين بالمراكز وديوان المديرية وفرع الصندوق الاجتماعى بالوادي​ الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد