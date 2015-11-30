غداً |فتح باب التقديم لمشروع «جمعيتي» بالوادي الجديد

أكد صلاح السيد مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، أن غداً الثلاثاء سوف يتم فتح باب التقديم لمشروع جمعيتي لإنشاء منافذ متطورة للسلع التموينية وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقال السيد، أن المشروع يشمل الشباب من سن 21سنة إلى 45 سنة من المقيمين بنفس المحافظة،و يتم منح المتقدم قرض بقيمة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه من الصندوق، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأوضح، أن المشروع يشمل أيضا تجار السلع التموينية الحاليين الراغبين في تطوير منافذهم بالإضافة للشباب وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة وأضاف ان تلقى طلبات الراغبين من خلال إدارات التموين بالمراكز وديوان المديرية وفرع الصندوق الاجتماعى بالوادي​ الجديد.