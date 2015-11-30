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الأهلي يحدد مدة غياب إيفونا

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الأهلي يحدد مدة غياب إيفونا الأهلي يحدد مدة غياب إيفونا

أعلن الأهلي عن المدة التي سيغيبها مهاجمه ماليك إيفونا الذي تعرض لالتهاب في الأكياس الزلالية خلف الكاحل أثناء مران الفريق السبت في الإمارات.

وقال خالد محمود طبيب النادي إن إصابة الجابوني ليست مزمنة وأنه سيحتاج للراحة لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وأشار محمود إلى أن إصابة إيفونا بجزع في الكاحل كان قد تعرض لها قبل مباراة السوبر المصري الذي حسمه الفريق 3-2 على حساب الزمالك لكن بعد شفاءه بقيت بعض الالتهابات.

ويستعد الأهلي من خلال معسكر الإمارات لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز إذ سيواجه سموحة يوم 17 ديسمبر المقبل.

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