نادر السيد: جوزيه ' قليل الأدب ' .. وناجي والحضري تآمرا ضدي

برر نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق فشل تجربته مع النادي الأهلي بتصريحات نارية ضد مدربيه السابقين مانويل جوزيه وأحمد ناجي وزميله عصام الحضري.

وقال الحارس الدولي السابق:"ناجي تآمر مع الحضري ضدي، وتعمد تشويه صورتي أمام جوزيه، ولكن حاولت قدر المستطاع التعامل باحترافية شديدة".

وأضاف عبر قناة (النهار رياضة) "بعد 3 شهور، فوجئت بأحمد ناجي يسألني ما مصيرك، ستبقى معنا أم ترحل، وقمت بالرد عليه أنا عقدي 3 سنوات، فلترحل أنت إذا كنت تريد".

وتابع "كنت الحارس الأساسي لمنتخب مصر عند الانضمام للأهلي، لذا رفضت الحديث مع مانويل جوزيه عن أسباب استبعادي من التشكيلة الأساسية، احترامًا لقيمتي".

وواصل "جوزيه كان قليل الأدب ومتهور في تعامله مع اللاعبين، وتجاوز ضد نجوم كبار بالأهلي، لذا لن أهين نفسي بالحديث معه، ولم أكن أتقبل الكلام منه بطريقة سيئة".

وأشار إلى أن أحمد ناجي أفسد العلاقة بينه وبين جوزيه، وحطم طموحاته كلاعب بالنادي الأهلي، مضيفًا "كانت هناك مؤامرات خفية لا تعلمها إدارة الأهلي، لأن الجهاز الفني كان مسيطر تمامًا على الأوضاع داخل الفريق".

واختتم نادر السيد "فنيًا نادم على اللعب للأهلي، لكن على المستوى الشخصي والحب والاحترام الذي وجدته من جماهير النادي، كانت تجربة سعيدة للغاية".