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حازم إمام: تمنيت بقاء فيريرا.. ورحيله يعتبر هروبا

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حازم إمام: تمنيت بقاء فيريرا.. ورحيله يعتبر هروبا حازم إمام: تمنيت بقاء فيريرا.. ورحيله يعتبر هروبا

اعتبر حازم إمام قائد الزمالك رحيل المدرب جوزفالدو فيريرا عن الفريق بهذا الشكل هروبا مشيرا إلى أنه كان يرغب في استمراره مع النادي.

وترك البرتغالي نادي الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته كاملة وتولى قيادة السد القطري ليصبح بطل مضطرا للبحث عن مدرب جديد ليقود الفريق.

وقاد فيريرا الزمالك للتتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 1987-1988 وقهر الأهلي في نهائي كأس مصر لينتصر الأبيض في لقاء القمة للمرة الأولى منذ 2007.

وقال لاعب منتخب مصر لقناة إم بي سي:"رحيل فيريرا بهذا الشكل يعتبر هروبا. كنت أتمنى أن يستمر معنا وإذا أراد الرحيل فليكن بطريقة مناسبة ليست مثلما حدث".

وأضاف "كانت لديه عدة مميزات منها قوة الشخصية وعدم ظلمه لأحد داخل الملعب فالأفضل كان يحصل على الفرصة كاملة معه".

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