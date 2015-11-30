عبد ربه لـ في الجول: لا تحدثوني عن الاعتزال فالعودة للمنتخب هدفي.. وهذا ما سأفعله بعد نهاية مشواري

هو أحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم المصرية لكن لسوء حظه أبعدته الإصابات عن الملاعب لفترة طويلة وبات بعيدا عن صفوف المنتخب بعدما كان ركيزة أساسية بالفريق.

كيف يرى حسني عبد ربه المرحلة المقبلة سواء على المستوى الشخصي أو للنادي الإسماعيلي؟ ما الذي يخطط له بعد نهاية مشواره الكروي؟ متى يضع حدا لمسيرته في الملاعب؟

FilGoal.com يسأل ونجم الفراعنة صاحب الـ31 عاما يجيب.

يقول عبد ربه:"لم ولن أحدد موعد لاعتزالي الكرة طالما أنني قادرا على اللعب في الوقت الراهن. أريد المساهمة بقوة في تحقيق نتائج إيجابية للإسماعيلي وأن أعود لمنتخب مصر في القريب العاجل".

"أحتاج للوقت لكي أستعيد مستواي المعهود وأنا قادر على ذلك بإذن الله. الإسماعيلي مختلف هذا الموسم فالفريق يضم بين صفوفه مجموعة ممتازة من اللاعبين قادرة على إسعاد الجماهير".

"على الجمهور الصبر على الفريق ولن أتحدث عن الفوز ببطولة فلابد الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين لفترة لا تقل عن ثلاثة مواسم لكي يصبح قادرا على المنافسة بقوة".

"أقول هذا من منطلق الواقعية وفقا للظروف المحيطة بالفريق حاليا فأنا أتمنى الفوز ببطولة مع الإسماعيلي. أحمد حسام ميدو أضاف الكثير للفريق بناء على خبرته وتجربته الكبيرة وواقعيته منذ البداية هي التي أوصلت النادي لمستواه الحالي".

"لا أفكر مطلقا في الاعتزال وعندما يحدث فإنني أهدف لتولي القيادة الفنية للإسماعيلي فأنا أؤهل نفسي حاليا لهذا الدور فقد حصلت على الدورة C في مجال التدريب".

"أحلم برئاسة الإسماعيلي لرغبتي في إفادة النادي من خلال مجموعة من الأفكار والتطلعات التي أمتلكها وأريد تحقيقها".