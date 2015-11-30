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صحيفة جزائرية: مخطط لتفجير أحد المطارات جنوب البلاد

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صحيفة جزائرية: مخطط لتفجير أحد المطارات جنوب البلاد صحيفة جزائرية: مخطط لتفجير أحد المطارات جنوب البلاد

>ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم " الاثنين " أن أجهزة المصالح الأمنية المختصة تمكنت من رصد مخطط إرهابى من تخطيط ما يسمى بكتيبة "المرابطون" التى يقودها الإرهابى مختار بلمختار من أجل استهداف أحد المطارات بالجنوب الجزائرى .

وقالت الصحيفة إن السلطات الأمنية الجزائرية أصدرت أوامر إلى كل أجهزتها بالولايات من أجل اتخاذ تدابير أمنية مشددة لأجل إحباط هذا التهديد الإرهابى، حيث تم رفع حالة التأهب وأخذ الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالمطارات والمعابر الحدودية وكل المناطق التى يعتقد أنها عرضة للتهديد الإرهابى مثل المراكز البترولية والمقرات الأمنية .

وكشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن المخطط الإرهابى المرصود يدخل فى إطار الهجمات الإرهابية التى شهدتها مختلف دول العالم انطلاقا من هجمات العاصمة الفرنسية باريس التى تبناها ما يسمى بتنظيم " داعش "، وصولا إلى الاعتداء الإرهابى الذى ضرب فندقا بالعاصمة المالية باماكو والذى تبناه تنظيم "المرابطون" الذى يقوده الإرهابى مختار بلمختار، والذى تبين أنه لا يزال على قيد الحياة بعدما أعلنت الليبية المؤقتة سابقا استهداف قافلته عن طريق غارة ليبية قامت بها القوات الأمريكية جنوب ليبيا .

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