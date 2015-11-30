أخبار عاجلة

العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تعثر صفقة الأسرى اللبنانيين بعد اشتراط جبهة النصرة تسليم زوجة البغدادى

Google+ Print
تعثر صفقة الأسرى اللبنانيين بعد اشتراط جبهة النصرة تسليم زوجة البغدادى تعثر صفقة الأسرى اللبنانيين بعد اشتراط جبهة النصرة تسليم زوجة البغدادى

أخبار لبنان

تعثرت صفقة إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة ، التى كانت منتظرة أمس ، بعد بروز تعقيدات فى اللحظات الأخيرة التى وصفتها مصادر لبنانية مشاركة فى المفاوضات بأنها "جوهرية" ، أعاقت تنفيذ العملية .

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، الاثنين عن المصادر القول إن المسلحين وضعوا فى اللحظات الأخيرة شروطا إضافية أعاقت التنفيذ ، أبرزها الإفراج عن جمانة حميد وهى لبنانية من عرسال أوقفت فى فبراير من العام الماضى بينما كانت تقود سيارة مفخخة ، وسجى الدليمى وهى عراقية وزوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى ، وقد أوقفت نهاية العام الماضى ، وعلا العقيلى التى أوقفت فى الفترة نفسها وهى زوجة أحد قياديى جبهة النصرة ، بالإضافة إلى شقيقة أمير جبهة النصرة فى منطقة القلمون أبو مالك الشامى المعروف أيضا بأبو مالك التلى المسجونة فى سورية.

كما اشترطت جبهة النصرة نقل المساعدات المقررة من ضمن الصفقة للنازحين إلى ما بعد حواجز الجيش اللبنانى الأخيرة فى منطقة جرود عرسال اللبنانية التى يحتلها مسلحو النصرة وداعش منذ أكثر من سنتين.

وأشارت إلى أن الجيش اللبنانى رفض العملية خشية أن تذهب هذه المساعدات إلى المسلحين الذين يقاتلونه فى المنطقة وليس الـ 15 ألف نازح الذين يقيمون فى المنطقة.

وأشارت المصادر إلى شرط إضافى للمسلحين يقضى بأن ينفذ الجانب اللبنانى حصته من عملية التبادل أولا قبل إطلاق النصرة للعسكريين التسعة الذين تحتجزهم ، بينما أصر المفاوضون اللبنانيون على التسليم المتزامن.

وقالت المصادر أيضا إن موفدا قطريا يشرف على العملية موجود منذ أسبوع فى عرسال ، وهو من أرسل موفدا سوريا من قبله إلى الجرود للقاء مسلحى النصرة.

موضوعات متعلقة..

- سياسى لبنانى: "النصرة" تفاوض الجيش اللبنانى على تسليم 16 جنديا نظاميا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365