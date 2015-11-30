تعثر صفقة الأسرى اللبنانيين بعد اشتراط جبهة النصرة تسليم زوجة البغدادى

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تعثرت صفقة إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة ، التى كانت منتظرة أمس ، بعد بروز تعقيدات فى اللحظات الأخيرة التى وصفتها مصادر لبنانية مشاركة فى المفاوضات بأنها "جوهرية" ، أعاقت تنفيذ العملية .

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، الاثنين عن المصادر القول إن المسلحين وضعوا فى اللحظات الأخيرة شروطا إضافية أعاقت التنفيذ ، أبرزها الإفراج عن جمانة حميد وهى لبنانية من عرسال أوقفت فى فبراير من العام الماضى بينما كانت تقود سيارة مفخخة ، وسجى الدليمى وهى عراقية وزوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى ، وقد أوقفت نهاية العام الماضى ، وعلا العقيلى التى أوقفت فى الفترة نفسها وهى زوجة أحد قياديى جبهة النصرة ، بالإضافة إلى شقيقة أمير جبهة النصرة فى منطقة القلمون أبو مالك الشامى المعروف أيضا بأبو مالك التلى المسجونة فى سورية.

كما اشترطت جبهة النصرة نقل المساعدات المقررة من ضمن الصفقة للنازحين إلى ما بعد حواجز الجيش اللبنانى الأخيرة فى منطقة جرود عرسال اللبنانية التى يحتلها مسلحو النصرة وداعش منذ أكثر من سنتين.

وأشارت إلى أن الجيش اللبنانى رفض العملية خشية أن تذهب هذه المساعدات إلى المسلحين الذين يقاتلونه فى المنطقة وليس الـ 15 ألف نازح الذين يقيمون فى المنطقة.

وأشارت المصادر إلى شرط إضافى للمسلحين يقضى بأن ينفذ الجانب اللبنانى حصته من عملية التبادل أولا قبل إطلاق النصرة للعسكريين التسعة الذين تحتجزهم ، بينما أصر المفاوضون اللبنانيون على التسليم المتزامن.

وقالت المصادر أيضا إن موفدا قطريا يشرف على العملية موجود منذ أسبوع فى عرسال ، وهو من أرسل موفدا سوريا من قبله إلى الجرود للقاء مسلحى النصرة.

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