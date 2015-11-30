فايننشال تايمز: السعودية تضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح واسعة للاقتصاد

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحت عنوان " السعودية تضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات الجذرية للاقتصاد فى البلاد"، وإن الرياض تحاول إحداث نوع من التوازن بين التوتر فى المنطقة وبين الحرب فى اليمن، فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار النفط إنخفاضاً حاداً مما أدى إلى حالة من التقشف فى الإنفاق فى المملكة.

وأضاف التقرير أن ضمان الاستقرار فى البلاد سيكون أمراً مصيرياً للمملكة.

وأكد التقرير أن فريقا من التكنوقراط يعمل داخل الديوان الملكى على وضع اللمسات النهائية للإصلاحات الجذرية للاقتصاد السعودى.

وأفاد التقرير بأن عددا كبيرا من المستشارين الغربيين الذين يتقاضون رواتب عالية بالتعاون مع مساعدى الملك، كشفوا عن هدر ضخم للأموال فى المملكة يقدر بملايين الدولارات فضلاً عن الإسراف فى الإنفاق فى الدوائر الرسمية بشكل لا يمكن للمملكة الاستمرار به فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.