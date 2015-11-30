لتفادى الإصابة بأمراض اللثة تعرف على أسباب انحسارها

يساهم إهمال العناية بصحة الفم والأسنان واللثة فى الإصابة بالعديد الأمراض التى تتسبب فى الألم ومشاكل صحية تؤرق الكثيرون، ومنها مشكلة انحسار اللثة التى تصيب الفم نتيجة أسباب وعوامل مختلفة. انحسار اللثة

>حول ذلك يقول الدكتور محمد عماد، استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن انحسار اللثة هى حالة مرضية تصيب الفم عبارة عن تباعد اللثة عن مكانها الطبيعى حول السنة والضروس والتى تتسبب فى ظهور جذور الأسنان بشكل واضح عن المعتاد وهى إحدى مؤشرات الإصابة بأمراض اللثة. أسباب انحسار اللثة

>واستكمل الدكتور عماد قائلا: "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تؤدى لانحسار اللثة وأهمها":

>1)تنظيف الأسنان وبصورة عنيفة أحد العوامل التى تتسبب فقدان طبقة المينا الأسنان بالتالى تتعرض اللثة للإصابة بالالتهاب والانحسار اللثة.

>2)عوامل الوراثية أحد الأسباب التى تساهم فى تعرض اللثة للانحسار .

>3) استخدام خيط الطبى بطريقة خاطئة مما يزيد من فرص الإصابة بانحسار اللثة.

>4)عدم الاهتمام بإزالة تراكم الترسبات الجيرية بصورة مبالغ فيها على طبقة الأسنان واللثة.

>5)الإصابة بمرض السكر. نصائح ضرورية للحفاظ على صحة اللثة

>ولذلك ينصح الدكتور عماد بضرورة الاهتمام بصحة الفم ومراعاة تنظيف الأسنان بصورة صحية وللحماية اللثة من الإصابة ببعض المشاكل الصحية وكذلك وقاية الأسنان من التسوس.

شبكةعيونالإخبارية

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