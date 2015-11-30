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تعرف على أعراض فقر الدم.. أهمها ضعف التركيز

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تعرف على أعراض فقر الدم.. أهمها ضعف التركيز تعرف على أعراض فقر الدم.. أهمها ضعف التركيز
فقر الدم إحدى المشاكل الصحية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، وتظهر بعض الأعراض على الشخص الذى يعانى من الإصابة بفقر الدم، وسنسلط الضوء على أبرزها خلال هذا التقرير.

فقر الدم
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>ومن جانبه يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة بطب المنوفية، إن فقر الدم هو عبارة عن نقص مستوى الهيموجلوبين بالدم عن المعدل الطبيعى، أى يقل مؤشره عن رقم 12 .

أعراض فقر الدم
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>وعن أعراض فقر الدم يستكمل د. حسنى قائلا: "هناك بعض الأعراض تظهر على الشخص، تعطى مؤشرا للإصابة بفقر الدم وأهمها":

1)الشعور الدائم بالدوار والدوخة.
>2)ضعف التركيز.
>3)شعور بآلام فى الصدر وضيق بالتنفس.

نصائح لفقر الدم
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>وأضاف د. حسنى قائلا: "يجب على الأشخاص الاهتمام فى حالة ملاحظة الأعراض ضرورة استشارة الطبيب، للاطمئنان على حالتهم الصحية وإجراء بعض الفحوصات الطبيبة مثل تحليل صورة دم كاملة، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية الصحية الغنية بالحديد والمتواجدة فى البروتين الحيوانى مثل اللحوم الحمراء والكبدة والألبان ومنتجاتها.
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