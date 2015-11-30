شبكة النهار: عودة «صبايا الخير» قريبًا

كتبت: إنجي لطفي

انتهت شبكة تليفزيون النهار من دراسة جميع ملابسات حلقة برنامج “صبايا الخير”، التي أثارت أزمة مؤخرًا.

وأكدت إدارة الشبكة، أنها حرصت انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمصداقية مع الجمهور على مراجعة جميع التفاصيل الداخلية التي أحاطت بهذه الحلقة المثيرة للجدل مع جميع الزملاء في فريق العمل. وقررت الإدارة عدم إعلان أي تفاصيل خاصة بنتائج دراستها احترامًا للقضاء المصري الذي ينظر الموضوع بكامله. وتدرس الإدارة حاليًا جميع الإجراءات والقرارات الإدارية التي ستتخذها حيال كافة الأطراف.

وتضمنت دراسة شبكة ” النهار”، الداخلية مراجعة كافة المواقف والأعمال الإنسانية والخيرية والوطنية لبرنامج “صبايا الخير” على مدار السنوات السابقة والتي ساهمت، بشهادة ومتابعة الجمهور، في الكثير من أعمال الخير وعبرت عن مصالح فئات مختلفة من المجتمع لا تستطيع توصيل صوتها واحتياجاتها في المساعدة أو العلاج وهي القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بعد قرار تعليق البرنامج، وهذا ما يدفع إدارة الشبكة الآن لتقرير عودة برنامج ” صبايا الخير ” قريبًا لأداء دوره الخيري والإنساني والوطني والتخصص فيه على أن يكون ذلك بدون أيه إعلانات أو رعاة للبرنامج لاجل غير مسمى وأن يكون هدف البرنامج الرئيسي هو تكثيف الأعمال الخيرية والإنسانية والوطنية ومراعاتها دون أدنى أهداف تجارية.

وتوجهت إدارة “النهار” بالشكر إلى جموع المشاهدين على ثقتهم في كل ما تقدمه القناة وتؤكد استمرار العمل على التطوير ومراعاة واحترام أراء المشاهدين السلبية أو الايجابية في كل ما يقدم على الشاشة انطلاقًا من الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع.