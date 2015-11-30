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‏‫نائب رئيس جامعة بنها لـ"السياح":"تعالوا زورا أحسن بلد فى الدنيا"

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‏‫نائب رئيس جامعة بنها لـ"السياح":"تعالوا زورا أحسن بلد فى الدنيا" ‏‫نائب رئيس جامعة بنها لـ"السياح":"تعالوا زورا أحسن بلد فى الدنيا"
طالب الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها من شرم الشيخ، السياح من كافة دول العالم بزيارة ، مؤكدًا، "مصر أحسن بلد فى الدنيا وهى أم الحضارات وتعالوا زروها وشوفوا ومتسمعوش كلام حد".

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خلال مبادرة جامعة بنها بشرم الشيخ، أن الشعب المصرى شعب أصيل ولا يظهر معدنه الحقيقى إلا وقت الشدائد، مؤكدًا ضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للتغلب على المؤامرات التى تُحاك ضد مصر وشعبها.

وأكد مصطفى، من داخل خليج نعمة بشرم الشيخ، أثناء مشاركته فى مسيرة جامعة بنها من خليج نعمة، أنه سعيد بالمشاركة فى مبادرة جامعة بنها لدعم السياحة المصرية، وأنه سعيد بالمعالم السياحية المصرية، وقال أن جامعة بنها تسعى لتكرار هذه التجربة
> ‫
>وكان مجلس جامعة بنها، قد عقد بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مبادرة الجامعة لدعم وتنشيط السياحة بالمدينة، برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، والدكاترة سليمان مصطفى وجمال إسماعيل وهشام أبو العنين نواب رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المدير العام للمدن الجامعية والدكتور عبد الرحيم شولح وعمداء الكليات، وأعضاء اتحاد الطلاب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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مصر 365

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