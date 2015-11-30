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البرلمانى مجدى بيومى: تقدمت بطلب لوضع بنى سويف على خريطة السياحة الدولية

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البرلمانى مجدى بيومى: تقدمت بطلب لوضع بنى سويف على خريطة السياحة الدولية البرلمانى مجدى بيومى: تقدمت بطلب لوضع بنى سويف على خريطة السياحة الدولية
أكد النائب مجدى بيومى عن "قائمة فى حب " بمحافظة بنى سويف، أنه تقدم بطلب للدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، لوضع محافظة بنى سويف على خريطة السياحة الدولية.

وأضاف بيومى لـ"اليوم السابع"، أنه كعضو هيئة تنشيط السياحة، يرى أن بنى سويف وما تمتلكه من آثار ومناطق سياحية، ستكون مقصدًا سياحيًا مهمًا خلال السنوات القلية المقبلة.

وأشار بيومى، إلى ضرورة جذب المستثمرين، لإقامة مناطق سياحية فى محافظة بنى سويف، خاصة فى منطقة ميدوم الأثرية، والرحلات النيلية.
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