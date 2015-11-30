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مصارد: الصحة تؤكد جودة مياه محطة أكتوبر وتشغيلها خلال أيام

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مصارد: الصحة تؤكد جودة مياه محطة أكتوبر وتشغيلها خلال أيام مصارد: الصحة تؤكد جودة مياه محطة أكتوبر وتشغيلها خلال أيام
كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان، أن العينات التى حصلت عليها وزارة الصحة من محطة مياه أكتوبر أثبتت جودة المياه المنتجة من المحطة، ومن المقرر بدء تشغيل المحطة خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من غسيل وتعقيم خط الـ1200 ملى المغذى لميدان الرماية وشارعى الهرم وفيصل، وذلك استعدادا لتشغيل المحطة وضخ المياه لمناطق فيصل والهرم والقضاء على أزمة نقص المياه بمحافظة الجيزة.

وأوضحت المصادر، أن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى للمحطة تصل لـ400 ألف م3 /يوم من إجمالى 1.6 مليون م3/يوم، وذلك لخدمة مناطق وسط الجيزة وتوسعات مدينة السادس من أكتوبر، وتشمل تنفيذ مأخذ للمياه العكرة على النيل من العياط ورافع أوسط وثلاثة خطوط ناقلة بقطر 2200 مم بطول 38 كم.ط لكل خط.

وأشارت المصادر إلى أن المسافة بين المأخذ والمحطة تصل لـ34 كيلو، وهو ما يستغرق وقتًا كبيرًا فى تجارب التشغيل، وإعادة تكرير المياه والتأكد من سلامتها.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد تفقد محطة مياه أكتوبر برفقة عدد من الوزراء على رأسهم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، ووصلت تكلفة المحطة 2.2 مليار جنيه، تشمل إنشاء المأخذ والخطوط والروافع والمحطة، وأن المرحلة الأولى تعمل بطاقة 400 ألف م3/ يوم، وسيتم تشغيلها على جزأين، كل جزء 200 ألف م3/ يوم.
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