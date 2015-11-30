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إلغاء نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات بالدقهلية

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إلغاء نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات بالدقهلية إلغاء نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات بالدقهلية

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد مجاهد أحكامها في الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب في مختلف دوائر المحافظة – بإلغاء نتيجة انتخابات الجولة الأولي من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي أجريت يومي 22 و23 من الشهر الجاري ، وذلك بسبب عدد من الأخطاء والتجاوزات.

وقررت المحكمة رفض جميع الطعون المقدمة من 33 مرشحا وقبول طعن واحد مقدم من المرشح نعمان سمير بدائرة قسم أول المنصورة شكلا وموضوعا ، ووقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة المذكورة وإعادة إجراء الانتخابات في موعد يتم تحديده فيما بعد.

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