مصرع طفلة عقب سقوط حائط منزلهم عليها في سوهاج‎

لقيت طفلة 9 سنوات مصرعها، تقيم بقرية الترامزة، دائرة مركز سوهاج، عقب سقوط حائط مسكنها عليها، حيث تبين إصابتها بكدمات بالرأس وخروج دم من الفم.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوفاة تلميذة عقب سقوط حائط منزل عليها.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، وفاة “ياسمين.م.م.س”، 9 سنوات، تلميذة، أثر سقوط حائط مسكن والدها عليها، وبمناظرتها تبين إصابتها “بكدمات بالرأس وخروج دم من الفم”تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال عم الطفلة، عامل زراعى، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو المذكورة بمسكن والدها سقطت عليها حائط ما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها، ونفى الشبهة الجنائية. وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر المحضر رقم 7645 إدارى المركز لسنة 2015.