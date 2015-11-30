54%من القراء يؤيدون مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتحسين الخدمة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة، أيد غالبية القراء مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة.

وأيد 54%من القراء مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة، بينما اعترض 45% من القراء على مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

رئيس "المترو" يطالب بتحريك سعر التذاكر..ويؤكد: نخسر 20.5 مليون جنيه شهريا..لا يمر شهر دون مطالبتى بزيادتها..وفعلنا المستحيل لزيادة إيراداتنا التجارية لكنها لم تتعد الـ5 ملايين.. والحل فى رفع السعر

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