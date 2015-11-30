أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

54%من القراء يؤيدون مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتحسين الخدمة

Google+ Print
54%من القراء يؤيدون مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتحسين الخدمة 54%من القراء يؤيدون مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتحسين الخدمة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة، أيد غالبية القراء مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة.

وأيد 54%من القراء مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة، بينما اعترض 45% من القراء على مطالب رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق لتقليل الخسائر وتحسين الخدمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>رئيس "المترو" يطالب بتحريك سعر التذاكر..ويؤكد: نخسر 20.5 مليون جنيه شهريا..لا يمر شهر دون مطالبتى بزيادتها..وفعلنا المستحيل لزيادة إيراداتنا التجارية لكنها لم تتعد الـ5 ملايين.. والحل فى رفع السعر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365