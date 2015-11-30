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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية دمنو دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بناحية دمنو – دائرة المركز بالإنتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول محمود عبد الجابر علي، عامل، ومحمد جابر علي، عامل، مصابين بكدمات وجروح رضية بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان محمد علي جلبي، مزارع، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، وحمدي علي جلبي، مصابًا، بجرح رضي بفروة الرأس.

والطرفان يقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وأحداث إصابة المذكورين كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 19002 جنح المركز وجاري العرض على النيابة العامة.

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