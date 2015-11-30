محلل سياسي لبناني: عملية تبادل محتجزين من «الجيش» و «النصرة» ستتم قريبًا

قال أمين قمورية، المحلل السياسي اللبناني، إن قضية تبادل جنود من الجيش اللبناني بمجموعة من أعضاء جبهة النصرة المحتجزين قاربت على الانتهاء، خاصة بعد المفاوضات التي يجريها يجريها الجانبين،والتي تحتاج لمزيد من الوقت.

وأضاف قمورية، خلال حواره لبرنامج “وراء الحدث” المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، اليوم، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن المفاوضات اتخذت مسارات إيجابية تبشر بقرب انتهاء الأزمة وإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد قمورية أن رئيس الحكومة كان ألغى سفرة إلى باريس للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ أملًا فى حل الأزمة، خاصة بعد أن بعد العقبات التى وضعتها النصرة من أجل الحصول على مزيد من المكتسبات مقابل تسليم 16 جندي من الجيش اللبناني.

وأوضح قمورية أنه جرى الحديث عن مطالب تتعلق بعض المواقع العسكرية التى تريد النصرة السيطرة عليها، مضيفاً أن المفاوضات صعبة ولكنها حتى الآن مستمرة ولا يمكن لنا أن نقول بأنها فشلت.