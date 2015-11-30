أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس نقابة العاملين بتوشكى: أنجزنا استصلاح وزراعة 250 ألف فدان

Google+ Print
رئيس نقابة العاملين بتوشكى: أنجزنا استصلاح وزراعة 250 ألف فدان رئيس نقابة العاملين بتوشكى: أنجزنا استصلاح وزراعة 250 ألف فدان
أكد محمد حسن، رئيس نقابة العاملين بمشروع توشكى، أن العاملين انتهوا من استصلاح وزراعة 250 ألف فدان ضمن وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع المليون ونصف فدان.

وقال نقيب العاملين بتوشكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "اتجاه القيادة السياسية بإطلاق مشروع المليون ونصف فدان، كان بمثابة إحياء مشروع توشكى من جديد بعد أن طالته يد الإهمال طوال السنوات الماضية".

وأضاف "حسن"، أن العاملين فى توشكى يشعرون بأهمية ما يقومون به من خدمة قومية ستساهم فى بناء مستقبل جيد لأبناء الوطن وخدمة الاستثمار الزراعى بمصر، مشيراً إلى أن هناك من يعمل بالمشروع منذ 15 عاماً مضت، ويضحون فى منطقة قريبة من الحدود الجنوبية بأرواحهم فداءً لبناء هذا المشروع القومى، لافتاً إلى تكاتف الجميع فى توشكى من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم.

- الجيش ينتهى من حفر 355 بئرا لاستصلاح 80ألف فدان فى الفرافرة وعين دالة وتوشكى..تصميم وتنفيذ بئر يعمل بطاقة شمسية وقوة 120متر مكعب/ساعة.. وتدشين سحارة 400متر لنقل مياه الزراعة والشرب أسفل القناة الجديدة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365