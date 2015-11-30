رئيس نقابة العاملين بتوشكى: أنجزنا استصلاح وزراعة 250 ألف فدان

أكد محمد حسن، رئيس نقابة العاملين بمشروع توشكى، أن العاملين انتهوا من استصلاح وزراعة 250 ألف فدان ضمن وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع المليون ونصف فدان.

وقال نقيب العاملين بتوشكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "اتجاه القيادة السياسية بإطلاق مشروع المليون ونصف فدان، كان بمثابة إحياء مشروع توشكى من جديد بعد أن طالته يد الإهمال طوال السنوات الماضية".

وأضاف "حسن"، أن العاملين فى توشكى يشعرون بأهمية ما يقومون به من خدمة قومية ستساهم فى بناء مستقبل جيد لأبناء الوطن وخدمة الاستثمار الزراعى بمصر، مشيراً إلى أن هناك من يعمل بالمشروع منذ 15 عاماً مضت، ويضحون فى منطقة قريبة من الحدود الجنوبية بأرواحهم فداءً لبناء هذا المشروع القومى، لافتاً إلى تكاتف الجميع فى توشكى من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم.

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