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بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بسفارة مصر ببكين

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بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بسفارة مصر ببكين بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بسفارة مصر ببكين
بدأت عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الإثنين، حيث فتحت السفارة المصرية ببكين والقنصلية المصرية فى شنجهاى أبوابهما فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الصين لاستقبال الناخبين.

وكان السفير المصرى ببكين مجدى عامر وقنصل العام فى شنغهاى السفير خالد يوسف قد جددا الدعوة للناخبين المغتربين للمشاركة فى الاقتراع.

وقال قنصل عام مصر بشنجهاى فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق اوسط فى الصين أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسلاسة، مشيرا إلى أن القنصلية قامت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى حسابها الرسمى على تطبيق "Wechat"، بتجديد الدعوة للمواطنين للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية بهذا الصدد، أخذا فى الاعتبار الجهود الحثيثة والمخلصة، التى بذلتها الدولة لإتاحة هذا الحق لأبنائها المقيمين بالخارج.
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مصر 365

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