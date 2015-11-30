وزير التموين: سيارات محملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة تجوب المحافظات يوميا

تجوب اليوم الاثنين، قوافل السيارات المتنقلة فى محافظات مصر التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية المحملة، بمختلف السلع الغذائية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20% إلى 25% عن الأسواق.

وتحمل القوافل لحوم ودواجن مجمدة وأسماك وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وصلصة ودقيق وخضر وفاكهة وغيرها من السلع، بالإضافة إلى كون وجبتك.

ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قوافل السيارات تنتشر بمناطق متنوعة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة بمدينة دمنهور وبمنطقة أبشواى بالفيوم والفشن ببنى سويف ومغاغة بالمنيا والبدارى بأسيوط وبمدينة الخارجة بالوادى الجديد وساقلتة بسوهاج، ونجع حمادى بقنا وبوسط مدينة القصير بالبحر الاحمر ونجوع أسنا بالاقصر وكوم أمبو بأسوان وغيرها من المحافظات مشيرا إلى أن قوافل السيارات تنطلق يوميا فى أماكن متنوعة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل.