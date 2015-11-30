وول ستريت جورنال: تنظيم داعش يتحصن فى ليبيا

>حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم من أن تنظيم داعش توسع فى ليبيا وأقام قاعدة جديدة له بمدينة سرت الليبية وذلك على الرغم من تكثيف القوى الغربية ضغوطها ضد التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق.

وذكرت الصحيفة الامريكية أن مدينة سرت الليبية أصبحت أول مدينة تخضع لحُكم تنظيم داعش خارج سوريا والعراق، وأشارت الصحيفة إلى تزايد تواجد تنظيم داعش فى سرت حيث ارتفع عدد العناصر المقاتلة التابعة للتنظيم بالمدينة من مائتين فى العام الماضى إلى نحو 5000 عنصر، وذلك وفقا لتقديرات مسئولى الاستخبارات الليبيين وسكان المنطقة.

وقد استغل التنظيم الإرهابى حسب الصحيفة الانقسامات الحادة التى تشهدها ليبيا لإقامة معقل جديد فى سرت المطلة على ساحل البحر المتوسط المقابل لإيطاليا.

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