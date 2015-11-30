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مجلس عسكرى يمنى: قرار تحرير تعز محسوم ولا رجعة فيه

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مجلس عسكرى يمنى: قرار تحرير تعز محسوم ولا رجعة فيه مجلس عسكرى يمنى: قرار تحرير تعز محسوم ولا رجعة فيه

>أكد العقيد منصور الحسانى المتحدث بإسم المجلس العسكرى اليمنى أن التطورات الميدانية تسير بشكل إيجابى، خاصة فى المحور الغربى وقرار التحرير أمر محسوم لا رجعة عنه.

من جانبه أكد العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكرى وقائد عملية تحرير مدينة تعز، أن عملية التحرير تسير وفق ما هو مخطط لها من قبل الجيش الوطنى والمقاومة وقوات التحالف العربى وقد حققت نتائج مبشرة وفق الترتيبات العسكرية وهناك تنسيق مشترك فى كل الأعمال العسكرية.

وقال سرحان، فى تصريح للمركز الإعلامى للمجلس العسكرى، إن العملية تسير بشكل جيد وتمت السيطرة على مديرية الوازعية وبعض أجزاء مديرية الشمايتين ومعسكر العمرى بمديرية ذوباب.

وأوضح أن القوات الموالية للشرعية تقف على أطراف مدينة الراهدة، وتقوم بعمليات تمشيط المناطق والجبال والطرق من الألغام التى زرعها المتمردون وهذا هو السبب فى بطء التحرك تجاه المدينة .

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