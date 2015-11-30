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استشارى أطفال: ضعف الأم الحامل يسبب إصابة الطفل بالكُساح

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استشارى أطفال: ضعف الأم الحامل يسبب إصابة الطفل بالكُساح استشارى أطفال: ضعف الأم الحامل يسبب إصابة الطفل بالكُساح
كثير من الأطفال يصابون بضعف العظام أو ليونتها وهو ما يسمى بــ"الكُساح"، ويعتبر من أبرز أسباب نقص الكالسيوم لحديثى الولادة.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور حسام جلال، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، أن ضعف الأم خلال فترة الحمل أو ما قبلها سبب رئيسى فى إصابة طفلها بنقص الكالسيوم الذى قد يؤدى إلى الكساح.

وأكد جلال أن الكالسيوم أمر ضرورى لتغذية الأم والطفل، لتجنب ليونة العظام أو هشاشتها والتى يصعب علاجها بالأدوية فيما بعد، لافتا إلى أن تغذية الأم الحامل بالكالسيوم والحديد أم ضرورى لولادة طفل بدون مشاكل.
>ونصح أستاذ طب الأطفال، السيدات المتزوجات بالتغذية الجيدة قبل التفكير فى الحمل لعدم ولادة طفل يعانى من أى مشاكل خلقية بسبب سوء التغذية أو ضعف الأم.

وأضاف أن المكملات الغذية التى يأخذها الطفل التى تحتوى على الكالسيوم يجب أن تترافق مع فيتامين "D"، حيث إنه يثبت الكالسيوم على العظام، ويعزز وظيفة المناعة.
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