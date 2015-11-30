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مباحث تموين سوهاج تضبط 762 كيلو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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مباحث تموين سوهاج تضبط 762 كيلو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى مباحث تموين سوهاج تضبط 762 كيلو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
أكد اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار توجيهات وزير الداخلية، بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، تم شن حملة تموينية مكبرة أشرف عليها اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، وقادها العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث .

وأسفرت الحملة، عن ضبط "12" قضية تموينية؛ منها ضبط محمود.م. س.أ، 27 عامًا، مندوب توزيع سلع غذائية، ويقيم دائرة محافظة قنا، لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بإجمالى "729" كجم؛ "سمن، ملح طعام، سكر، عسل نحل"؛ تحرر عن ذلك المحضر رقم 9250 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

كما تم ضبط "33" كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16232 جنح مركز طما لسنة 2015.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارِ العرض على النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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