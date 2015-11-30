عامل يعثر على جثة طفل "لقيط" خلف منزله بالدلنجات

عثر عامل على طفل ملقى خلف منزله بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة.

كان مركز شرطة الدلنجات تلقى بلاغا من "م ص ف" 57 سنة، عامل، ومقيم قرية قمحة دائرة المركز، يفيد بعثوره على طفل ذكر حديث الولادة متوفى خلف منزله.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل اللقيط، ذكر متوفى والحبل السرى مربوط، يرتدى بنطال وبلوفر أخضر ملفوف بقطعة من القماش، وتم نقله لمشرحة مستشفى الدلنجات العام.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر 10488/2015 إدارى المركز.