مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزل أثناء تركيب "طبق دش" بطما

لقى عامل بناحية مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، مصرعه عقب سقوطه من أعلى سطح منزل، أثناء قيامه بتركيب طبق دش لأحد المواطنين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما الركزى.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول "عامل" لمستشفى طما المركزى "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو .

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما، وصول "السيد . م . ا " 35 عاما، عامل ويقيم بناحية الشيخ أعمر ببندر طما، إلى مستشفى طما المركزى جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال شقيقه "عامل"، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بتركيب طبق دش أعلى سطح مسكنه، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن وفاته، ونفى الشبهة الجنائية .

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تم تحرير المحضر رقم 5351 إدارى المركز لسنة 2015.