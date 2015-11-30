اختفاء طالبة بالصف الأول الإعدادى فى ظروف غامضة من أمام مدرستها بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، لكشف غموض اختفاء طالبة بالصف الأول الإعدادى من أمام مدرسة النيل الإعدادية بنات، بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغًا من والد الطالبة "هدير طارق أحمد"، 14 سنة، بالصف الأول الإعدادى ومقيمة بندر منيا بتغيبها عن المنزل أثناء ذهابها لمدرستها منذ صباح يوم 11 نوفمبر.

وقال والد الطفلة، ويدعى طارق أحمد "موظف" لـ"اليوم السابع"، إن ابنته هدير الطالبة بالصف الأول الإعدادى، خرجت من المنزل يوم 11 نوفمبر الجارى بصحبة شقيقيها "أحمد"، 10 سنوات، بالصف الخامس الإبتدائى و" عبد الله "، 7 سنوات، بالصف الأول الابتدائى، وقامت بتوصيلهما لمدرستهما المجاورة لمدرستها، ولكنها لم تعد منذ ذلك الوقت.

وأضاف الأب، لقد بحثت عن ابنتى فى كل مكان ولم أجدها وكأنها "فص ملح وداب"، وعندما ذهبت لبعض زميلاتها بالمدرسة، أكدن لى أنها لم تدخل المدرسة فى يوم اختفائها، ولا واحدة منهن شاهدها فى ذلك اليوم، مشيرًا إلى أن زميلاتها أخبرنه أن أحد سائقى الميكروباص كان يعتاد الوقوف أمام المدرسة لمعاكسة الطالبات، وكان يقوم بمعاكسة ابنته ويحاول التعرف عليها.

واستطرد والد الطالبة المختفية كلامه، قمت بالبحث عن السائق وتقابلت معه، وفوجئت به يخبرنى أنه بالفعل كان يريد التقدم لخطبة ابنتى، لكنه لم يقم بخطفها، ولم يراها منذ وقت اختفائها أيضًا، وقدمت ضده محضرًا واتهمته باختطافها، وحمل المحضر رقم 10232 لسنة 2015 قسم ثان شبرا الخيمة، ولكن بعدما قررت النيابة حبسه أربعة أيام تم إخلاء سبيله.

وطالب الأب اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، واللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، بسرعة البحث عن ابنته، التى ما زالت مختفية منذ 20 يومًا ولم يعرف إذا كان "حية أو ميتة".