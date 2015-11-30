القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

تبلغ لقسم ثان بنها من المدعو السيد.م.ا.ص، 36 سنة، فنى صيانة، ومقيم دائرة قسم أول بنها، بقيام مجهولين بسرقة السيارة خاصته رقم 4912 ق ن س بيضاء اللون موديل 2014م من أسفل مستشفى بنها الجامعى – دائرة قسم ثان بنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6624 جنح قسم ثان بنها لسنة 2015م، وتم النشر عن السياره فى حينه.

تم تشكيل فريق بحث ضم مفتش وضباط فرقة بنها ومباحث قسمى أول وثان بنها، برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، بالتنسيق وإشتراك مفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية، وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط باقى المتهمين.

توصلت الجهود إلى أن مرتكبى الواقعة كل من: كريم.ع. ع.أ، وشهرته " كريم مهران"، 25 سنة سائق، ومقيم فى شارع متفرع من شارع مكة، المرج – القاهرة، السابق اتهامه فى القضية رقم 7255 جنح قسم الخصوص لسنة 2009 سرقة توك توك، ومحكوم عليه فى "5" قضايا؛ آخرها القضية رقم 28680 جنح مستأنف قسم المرج لسنة 2014م، سرقة، كلى رقم 4569 لسنة 2015م، حصر رقم 2335 لسنة 2015 م، الحكم غيابى 3 سنوات بجلسة 28/2/2015م.

و"محمود.س.س.س"، وشهرته "حكشة"، 21 سنة، سائق ومقيم مساكن الحرفيين – السلام – القاهرة؛ السابق إتهامه فى القضية رقم 25766 جنح قسم المرج لسنة 2012م، "مخدرات" ومحكوم عليه فى القضية رقم 772 جنايات قسم الأميرية لسنة 2014 م، "مخدرات"، كلى رقم 1077 لسنة 2014م، الحكم 3 سنوات بجلسة 24/6/2015م.

و"محمود. ع. م. ح" وشهرته "شكوكو"، 24 سنة، سائق، ومقيم شارع عبد المحسن المرج – القاهرة، السابق اتهامه فى القضية رقم 7255 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م سرقة توك توك، ومحكوم عليه فى القضية رقم 869 جنايات قسم الشروق لسنة 2014م – سرقة، كلى رقم 1323 لسنة 2014م، حصر رقم 1991 لسنة 2015م، الحكم 7 سنوات بجلسة 27/5/2015م.

وكون المتهمون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات، من أسفل المنازل والشوارع الرئيسية والفرعية، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستولى عليها بعاليه، وكذا السيارة رقم 52405 ملاكى غربية سوداء اللون، ملك المتهم الأول، وبحوزتهم كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأقروا بإرتكابهم الواقعة، وأضافوا، أن السيارة الثانية والمفاتيح المصطنعة يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

تحرر عن تلك الإجراءات محاضر ملحقة بالمحاضر الأصلية، وجارى العرض على النيابة العامة.