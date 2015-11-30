ضبط مواد مجهولة المصدر فى محل كشرى بقليوب

نجحت الاجهزة الأمنية ومباحث التموين من ضبط سلع ومواد مجهولة المصدر بمحل كشرى، وبيع سجائر بأعلى من السعر بالقليوبية.

حيث ضبط المدعو "عماد .ح. ع. ش" 38 سنه المسئول عن محل كشرى كائن شارع التحرير – قليوب البلد – دائرة مركز قليوب ومقيم العبادله – دائرة مركز طوخ، وذلك لحيازته واستخدامه زيت طعام بدون بيانات يفيد محتوى العبوه وتاريخ الإنتاج والصلاحيه وتم ضبط 18 كجم زيت بدون بيانات، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 8787 جنح قسم قليوب لسنه 2015م.

كما تم ضبط "محمد.ع.ا.ا" 50 سنه صاحب فرش لبيع السجائر والحلويات كائن بندر طوخ ومقيم ذات العنوان ذلك لبيعه سجائر كليوباترا بوكس أعلى من السعر الرسمى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34584 جنح مركز طوخ لسنه 2015م، و "طه. ا.ع.ب" 63 سنه صاحب محل بقاله كائن بناحية صنافير – دائرة مركز قليوب ومقيم ذات العنوان، ذلك لبيعه سجائر كليوباترا بوكس أعلى من السعر الرسمى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21117 جنح مركز قليوب لسنه 2015م.

وضبط "محمد.ك.أ" 56 سنه بائع أسطوانات غاز بناحية قلما – دائرة مركز قليوب ومقيم ذات العنوان وذلك لبيعه أسطوانات غاز سعه 12.5 كجم استخدام منزل بازيد من السعر الرسمي وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 21111 جنح مركز قليوب لسنه 2015م، و "محمد.ص.ع.أ"31 سنه صاحب مخبز افرنجى كائن بناحية صنافير – دائرة مركز قليوب وذلك لاستغلاله غاز سعه 12.5 كجم استخدام منزلى في أغراض تجاريه وتم ضبط اسطوانه استخدام منزلى وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 21114جنح مركز قليوب لسنه 2015م.

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