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ضبط ألعاب نارية مجهولة المصدر وسولار بالسوق السوداء فى القليوبية

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ضبط ألعاب نارية مجهولة المصدر وسولار بالسوق السوداء فى القليوبية ضبط ألعاب نارية مجهولة المصدر وسولار بالسوق السوداء فى القليوبية

>نجح ضباط مباحث بمديرية القليوبية من ضبط 306 قطع ألعاب نارية مختلفة الأحجام، إضافة إلى 300 لتر سولار مدعم من قبل الدولة، بغرض الاتجار به فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية، مفادها قيام المدعوة "منى.س.س.ع"، 51 سنة، صاحب محل بقالة ومقيمة كفر السبيلى – دائرة مركز قليوب بالاتجار فى الألعاب النارية مجهولة المصدر، وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتم ضبط 306 قطع ألعاب نارية أحجام مختلفة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21113 جنح مركز قليوب لسنة 2015م.

كما وردت معلومات لضباط مباحث التموين بقيام المدعو "محمود.م.ع"، 31 سنة، صاحب فرش لبيع المواد البترولية بناحية كفر السبيلى، دائرة مركز قليوب ومقيم البرادعة، دائرة مركز القناطر، بحيازته وتجميعه مواد بترولية "سولار"، مدعم من قبل الدولة بغرض الاتجار به فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وباستهدافه تم ضبط 300 لتر سولار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2115 جنح مركز قليوب لسنة 2015م.

وتم ضبط "23" قضية تموينية وهى، 3 قضايا فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضايا فى مجال عدم حمل شهادة صحية، 3 قضايا فى مجال إدارة محلات بدون ترخيص، 6 قضايا فى مجال المخابز البلدية.

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مصر 365

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