لتجنب التجاعيد.. اعرف يعنى إيه أكسدة البشرة وتأثير التلوث والتدخين والشمس عليها

"مضادات الأكسدة" من أهم المواد التى بدأ التنبه لفوائدها فى السنوات الأخيرة، وبالطبع فهناك قائمة طويلة من الأطعمة التى تحوى نسبة عالية من مضادات الأكسدة.>فى البداية يوضح لطفى الساعى، أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة، أن أهمية تناول مضادات الأكسدة تأتى نتيجة للأضرار الصحية التى يتعرض لها الجسم نتيجة تعرضه للتأكسد، وهناك العديد من الأسباب التى تعرض خلايا وأعضاء الجسم لتلك العملية أهمها، التدخين، والتلوث البيئى وتلوث الماء، وأشعة الشمس، والأدوية والمبيدات الحشرية.

يوضح الساعى أن عملية التأكسد تؤدى إلى تعرض خلايا وأنسجة أعضاء الجسم للشيخوخة المبكرة، وتؤثر بالسلب على عملها، فعلى سبيل المثال تأكسد البشرة يساهم بصورة كبيرة فى زيادة علامات الشيخوخة التى تظهر عليها كالتصبغ والتجاعيد، الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لبقية أعضاء الجسم إلا أن البشرة تعد أكثر الأعضاء التى يظهر عليها علامات التأكسد بوضوح، وهو ما يجعلها مؤشرا وعلامة قوية على نقص مضادات الأكسدة بالجسم.

كما أن ارتفاع العوامل المؤكسدة فى الجسم لا يؤذى البشرة فقط بل يتعداها ليسبب أكسدة فى الشرايين وخلايا جهاز المناعة وسائر أجهزة الجسم.

يوضح الساعى أن هناك دراستين جديدتين وصفتا كيف يمكن أن يؤدى التلوث إلى علامات واضحة لتسريع الشيخوخة، وخاصة عند أصحاب الجلد الحساس.

شملت بعض النتائج الرئيسية المعروضة حقيقة أنه فى الدراستين المنفصلتين - واحدة فى ألمانيا، والآخرى فى الصين - كانت هناك زيادة فى البقع الصبغية على الخدين بسبب حركة العوادم والملوثات.

كما وجد أن الأوزون، وهو الجزئ غير العضوى من الغلاف الجوى للأرض، مرتبط بتكوين التجاعيد نتيجة لآثاره السلبية على مضادات الأكسدة، ومادة الكولاجين فى الجلد، فى حين أن ١٢% فقط من ١٦٠٠ مدينة فى ٩١ دولة هى من تفرض بحزم المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تلوث الهواء؛ حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

من هنا تكمن اهمية استخدام مضادات الأكسدة للبشرة سواء بالكريمات الموضعية وكذلك الاعتناء بالاغذية المحتوية على، فيتامينات ج (Vitamin C)، فيتامين هـ (Vitamin E) والكاروتينويد الموجودة فى الطعام، فهى تنظف الجسم من المواد المُؤكسدة السامة التى تتلف خلايا البشرة وكذلك الإكثار من شرب المياه فى كل الفصول.