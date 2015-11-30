هيئة المساحة: انتهاء مرحلتين من أعمال الرفع المساحى لمحور 30 يونيو

أكد المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة، أن الهيئة تقوم حاليا بأعمال الرفع المساحى لمحور (30 يونيو) الجديد الموازي لطريق الاسماعيلية – بورسعيد ويقطع محافظة الشرقية بطول 95 كيلو متر، وينتهى عند الطريق الدولى الساحلى الممتد من شمال سيناء وحتي السلوم ،كما تقوم حاليا بالأعمال المساحية الخاصة بمدينه الاسماعيلية الجديد - شرق قناة السويس الجديدة.

وأضاف كمال ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المحور مقسم على (4 مراحل)، حيث تم الانتهاء من مرحلتين و تم صرف حوالى 150 مليون جنيه للمواطنين كتعويض من إجمالى تعويضات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، ويتم ذلك من خلال المحافظة، حيث يتم صرف دفعات مقدمة للمحافظة المختصة التى تقوم بدورها بصرف دفعات مقدمه للمضارين بصفة عاجلة وتنفيذ القانون رقم 10 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار كمال، إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد التخلص التدريجى من الروتين والبيروقراطية التي تعيق تحقيق طموحات المواطنين في سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسر القيود خاصة فى إجراءات التسجيل ،ونزع الملكية وصرف التعويضات.

وأضاف:" يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة تعويض ناجز وعادل للمواطن" بأسعار السوق "عن نزع ملكيته، وعليه بدأنا في تعديل التشريع، والقانون الخاص بصرف التعويضات بإصدار قرار من مجلس الوزراء كخطوة أولية لسرعة انجاز تكليفات الرئيس وتنفيذ الشبكة القومية للطرق".

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