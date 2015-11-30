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"جنح الدقى" تستأنف اليوم محاكمة السبكى وابنته فى نشر صور خادشة للحياء

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"جنح الدقى" تستأنف اليوم محاكمة السبكى وابنته فى نشر صور خادشة للحياء "جنح الدقى" تستأنف اليوم محاكمة السبكى وابنته فى نشر صور خادشة للحياء
تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أشرف نصار وسكرتارية مصطفى رشدى، وضياء صبحى، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المنتج السينمائى محمد السبكى وابنته رنا فى اتهامهما بنشر مصنف يحوى صورا خادشة للحياء.

وطلب محامى المنتج الفنى محمد السبكى، خلال الجلسة الماضية أجلا لاستخراج عدد من التصاريح من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وبعض المستندات المتعلقة بعرض الفيلم لتقديمها أمام المحكمة بشأن القضية الماثلة والخاصة بعرض صور فاضحة من خلال فيلم ريجاتا.

كان المحامى سمير صبرى، تقدم ببلاغ رقم 14547 سنة 2015 اتهم فيه محمد حنفى متولى السبكى وابنته رنا محمد بنشر صور خادشة للحياء، بأحد أفلامهما وعرضها بشاشات السينما.

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